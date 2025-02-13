Прибыль и продажи Nestle сократились по итогам года

Крупнейший в мире производитель продуктов питания швейцарская компания Nestle опубликовала годовую отчетность, сообщив о сокращении продаж на 1,8%, до 91,35 млрд швейцарских франков ($100,4 млрд), и чистой прибыли на 2,9%, до $12 млрд.

Органический рост продаж составил 2,2%, и это самый низкий показатель за последние более чем 20 лет. В 2023 году этот показатель составлял 7,2%. Наибольший вклад в органический рост внесли продажи кофе, кондитерских изделий и товаров для ухода за домашними животными. Из рынков активнее всего себя показали Азия, Океания и Африка (органический рост продаж — 3,4%) и Европа (3,3%). В Китае рост на 2,1%, а в Северной Америке — падение на 0,5%.

Руководство Nestle объясняет ситуацию снижением потребительского спроса и «непростой макроэкономической обстановкой» и называет показатели компании «устойчивыми» и соответствующими прогнозам. По словам возглавившего Nestle в сентябре 2024 года Лорана Фрекса, у них есть «четкая дорожная карта по улучшению показателей и преобразований для будущего». На 2025 год компания ожидает улучшения показателя органического роста, хотя и не называет конкретные цифры, и предлагает увеличить дивиденды до $3,36 на одну акцию. Ранее, в ноябре 2024 года, Nestle заявила о сокращении $2,8 млрд издержек до конца 2027 года. К настоящему моменту, указывается в отчетности, издержки сокращены на $330 млн.

Алена Миклашевская