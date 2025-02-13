Суд утвердил заводу «Бауэр Машины-Курган» рассрочку по долгу в 185 млн рублей

Арбитражный суд Курганской области утвердил мировое соглашение по делу о взыскании задолженности в сумме 185 млн руб. с предприятия немецкой корпорации Bauer — ООО «Бауэр Машины-Курган». Истцом выступала другая российская компания иностранного холдинга — ООО «Бауэр Машинен Руссланд» (Москва). Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел 12 февраля.

Истец направил заявление в суд в ноябре прошлого года. Компания просила взыскать с курганского предприятия 192,2 млн руб. задолженности по соглашению о предоставлении займа от 25 августа 2022 года из которых 184 млн — сумма займа, 1,39 млн — проценты за пользование деньгами, 6,8 млн — неустойка за просрочку возврата средств.

По условиям мирового соглашения курганский завод обязуется расплатиться с долгом в течение 19 месяцев, выплачивая по 10 млн руб. в месяц. Последний платеж составит 5,39 млн руб. От взыскания неустойки за просрочку возврата денег «Бауэр Машинен Руссланд» отказался.

ООО «Бауэр Машины — Курган» занимается производство и сборкой буровых установок, а также их капитальным ремонтом и модернизацией. Предприятие было создано в 2005 году ЗАО «Курганстальмост» и немецкой Bauer Maschinen (входит в корпорацию Bauer AG). Сегодня по данным «СПАРК Интерфакс», 90% уставного капитала курганского «Бауэр Машины — Курган» принадлежит Bauer Maschinen GmbH, 10% — Валентине Парышевой.

Московская торговая компания «Бауэр Машинен Руссланд» принадлежит Bauer Maschinen на 100%.