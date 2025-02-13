Прокуратура начала проверку из-за травмы ребенка в Юбилейном парке

Прокуратура организовала проверку по информации о травмировании ребенка в Юбилейном парке в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Издание «ProГород Ярославль» со ссылкой на маму мальчика сообщило, что ребенок упал с конструкции в виде купола, расположенной в парке, и сломал себе обе ноги. Помощь ребенку оказала скорая помощь, ему нужна операция.

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил провести проверку по факту произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о качестве оказания услуг по организации досуга населения, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних детей»,— сообщили в прокуратуре и добавили, что также будет дана оценка законности действий ответственных за содержание оборудования в парке.

Алла Чижова