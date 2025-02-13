Упоминание о закупке электрокаров Маска на $400 млн пропало с сайта Госдепа

Из прогноза закупок Государственного департамента на 2025 года исчезло упоминание компании Tesla в связи с планами ведомства купить бронированные электромобили на $400 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, декабрьская версия прогноза включала в себя пункт о покупке «бронированных Tesla» в течение пяти лет, начиная с текущего года. Вчера об этих планах сообщила The New York Times, напомнив читателям, что Tesla принадлежит Илону Маску, главе Департамента эффективности правительства. После этого упоминание «бронированных Tesla» из документа исчезло. Теперь там упоминаются «бронированные электромобили» без указания их марки.

В Госдепе и Tesla не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию. Господин Маск же в своем аккаунте в принадлежащей ему сети X отметил, что «совершенно уверен в том, что Tesla не получит $400 млн», добавив, что ему, по крайней мере о таком контракте, никто не сообщал.

Как ожидается, учитывая деловые интересы господина Маска и то, что он контролирует шесть компаний, с которыми государство так или иначе взаимодействует (SpaceX, к примеру, запускает ракеты по соглашению с Пентагоном и доставляет космонавтов на МКС по соглашению с NASA), подобные скандалы будут возникать и в будущем.

Виктор Буй