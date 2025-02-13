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Педагог оренбургского вуза обвиняется в получении взяток на 1,8 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу преподавателя вуза Оренбургской области. Педагогу вменяются три преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и 26 — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщают прокуратура и региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2019-го по июль 2023 года обвиняемая получила от 29 студентов взятки за сдачу зачетов и экзаменов без проверки знаний и за фиктивную защиту курсовых работ. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,8 млн руб.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Оренбурга. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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