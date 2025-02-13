Работа двух маршрутов из Самары в Южный город приостановлена

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало процедуру отзыва свидетельств у перевозчика ООО «Фестиваль праздника», осуществлявшего пассажирские перевозки по двум новым пригородным маршрутам №№142 и 402, следующим от автостанции «Аврора» до Южного города-1 и Южного города-2 соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Причиной радикального решения стали систематические срывы установленного расписания и отсутствие реакции перевозчика на замечания областного минтранса. В ближайшее время ведомство объявит новый конкурс на выдачу свидетельств на перевозки по этим маршрутам.

Два новых пригородных маршрута от автостанции «Аврора» до Южного города были запущены 23 января 2025 года. Стоимость проезда составляла 52 руб. при безналичном расчете и 60 руб. при наличном расчете. После жалоб граждан ее снизили до 42 руб. и 45 руб. соответственно. Пассажиры также сообщали о несоблюдении графика движения.

Андрей Сазонов