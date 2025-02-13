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Двое рабочих погибли на предприятии по производству стройматериалов в Кургане

На одно из курганских предприятий по производству строительных материалов, где 13 февраля погибли двое рабочих, выехал исполняющий обязанности прокурора города Сергей Снежков. Он координирует работу надзорных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Городская прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда на предприятии, даст оценку мерам безопасности, принимаемым для предотвращения травматизма на производстве. На контроле ведомства находится ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки.

По данным СМИ, предприятие, где погибли сотрудники, находится в Кургане на проспекте Маршала Голикова.

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Курганской области, по предварительным данным, рабочие погибли из-за отравления известью во время ремонта оборудования.

Виталина Ярховска

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