В Тольятти участники публичных слушаний поддержали проект блокированной застройки Портпоселка

В Тольятти прошли публичные слушания о предоставлении предпринимателю Валентине Зыковой разрешения на условно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка» земельного участка на Комсомольском шоссе. Сейчас данная территория находится в зоне малоэтажной жилой застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Представитель заявителя проинформировал участников публичных слушаний о том, что условно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка» запрашивается для строительства жилого комплекса из блокированных домов на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0301170:1244.

Пришедшие граждане сочли, что проект решения соответствует действующему законодательству о градостроительной деятельности, поэтому предложение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка целесообразно.

Как следует из протокола слушаний, проект решения, подписанный первым заместителем главы Тольятти Ильей Сухих, поддержали 66 пришедших на мероприятие местных жителей. Никто не проголосовал против, никто не воздержался, один человек не голосовал.

Протокол собрания направлен в городскую думу для принятия дальнейших решений.

Алексей Алексеев