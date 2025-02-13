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Коммерсантъ FM
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От чистого сердца

Как ювелиры представляют романтический мотив

Тем, кто устал от засилья розовых сердечек, ювелирные дизайнеры предлагают хорошую альтернативу: подвески и кулоны в виде анатомического сердца. С виду все куда менее романтично: полная асимметрия, желудочки и предсердия, веточки сосудов. Но именно такими сердцами природа наделила живых существ. Одной из первых натуралистичное сердце предложила британка Соланж Азагури-Партридж. Идея оказалась популярной, так что многие взялись за изучение человеческой анатомии и эксперименты с материалами. Для большего сходства Диана Джанелли делает крупные кулоны Naked Heart из анодированного специальным образом титана.

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Подвески Heart of Hold и Bleeding Heart, золото, эмаль, Solange Azaguri-Partridge

Подвески Heart of Hold и Bleeding Heart, золото, эмаль, Solange Azaguri-Partridge

Кулон «Обнаженное сердце», титан, Dzhanelli Jewellery

Кулон «Обнаженное сердце», титан, Dzhanelli Jewellery

Брошь-игла «Обнаженное сердце», серебро с покрытием, Dzhanelli Jewellery

Брошь-игла «Обнаженное сердце», серебро с покрытием, Dzhanelli Jewellery

Кольцо «Анатомия», серебро, позолота, Jewlia (Poison Drop)

Кольцо «Анатомия», серебро, позолота, Jewlia (Poison Drop)

Кольцо «Анатомия», серебро, фианиты, Jewlia (Poison Drop)

Кольцо «Анатомия», серебро, фианиты, Jewlia (Poison Drop)

Подвеска Generous Heart Silver, серебро, Bjorg Jewellery

Подвеска Generous Heart Silver, серебро, Bjorg Jewellery

Подвеска Anatomical Heart, золото, Boutique Academia

Подвеска Anatomical Heart, золото, Boutique Academia

Колье-цепь с красным сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Колье-цепь с красным сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Кольцо с желтым сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Кольцо с желтым сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Кулон Anatomical Heart and Flower, серебро, позолота, Amelia Ray Jewelry

Кулон Anatomical Heart and Flower, серебро, позолота, Amelia Ray Jewelry

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Подвески Heart of Hold и Bleeding Heart, золото, эмаль, Solange Azaguri-Partridge

Кулон «Обнаженное сердце», титан, Dzhanelli Jewellery

Брошь-игла «Обнаженное сердце», серебро с покрытием, Dzhanelli Jewellery

Кольцо «Анатомия», серебро, позолота, Jewlia (Poison Drop)

Кольцо «Анатомия», серебро, фианиты, Jewlia (Poison Drop)

Подвеска Generous Heart Silver, серебро, Bjorg Jewellery

Подвеска Anatomical Heart, золото, Boutique Academia

Колье-цепь с красным сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Кольцо с желтым сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop)

Кулон Anatomical Heart and Flower, серебро, позолота, Amelia Ray Jewelry

Если же анатомические подробности кажутся излишними, предлагаем остановиться на драгоценных сердцах привычной формы. Но пусть они будут исполнены из лучших цветных камней и бриллиантов. Выбрали пятерку самых крупных.

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В кольце Mercury Classic сияет солнечное «сердце» из желтого бриллианта весом более 4 карат

В кольце Mercury Classic сияет солнечное «сердце» из желтого бриллианта весом более 4 карат

Parure Atelier представляет уникальный уральский изумруд огранки «сердце» 21.76 карат. Это тот редкий случай, когда в камне сошлись Эталонный цвет vivid green, минимальное облагораживание и необычная для изумруда такого размера прозрачность

Parure Atelier представляет уникальный уральский изумруд огранки «сердце» 21.76 карат. Это тот редкий случай, когда в камне сошлись Эталонный цвет vivid green, минимальное облагораживание и необычная для изумруда такого размера прозрачность

В кольце Cluev Toi et Moi встретились два одиночества: изумруд 3,88 и бриллиант 3,01 в форме «сердец»

В кольце Cluev Toi et Moi встретились два одиночества: изумруд 3,88 и бриллиант 3,01 в форме «сердец»

В классическом колье от Chamovskikh из белого золота сверкает сердце из бархатного танзанита весом 17,92 карата

В классическом колье от Chamovskikh из белого золота сверкает сердце из бархатного танзанита весом 17,92 карата

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В кольце Mercury Classic сияет солнечное «сердце» из желтого бриллианта весом более 4 карат

Parure Atelier представляет уникальный уральский изумруд огранки «сердце» 21.76 карат. Это тот редкий случай, когда в камне сошлись Эталонный цвет vivid green, минимальное облагораживание и необычная для изумруда такого размера прозрачность

В кольце Cluev Toi et Moi встретились два одиночества: изумруд 3,88 и бриллиант 3,01 в форме «сердец»

В классическом колье от Chamovskikh из белого золота сверкает сердце из бархатного танзанита весом 17,92 карата

Нина Спиридонова

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