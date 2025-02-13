От чистого сердца
Как ювелиры представляют романтический мотив
Тем, кто устал от засилья розовых сердечек, ювелирные дизайнеры предлагают хорошую альтернативу: подвески и кулоны в виде анатомического сердца. С виду все куда менее романтично: полная асимметрия, желудочки и предсердия, веточки сосудов. Но именно такими сердцами природа наделила живых существ. Одной из первых натуралистичное сердце предложила британка Соланж Азагури-Партридж. Идея оказалась популярной, так что многие взялись за изучение человеческой анатомии и эксперименты с материалами. Для большего сходства Диана Джанелли делает крупные кулоны Naked Heart из анодированного специальным образом титана.
Если же анатомические подробности кажутся излишними, предлагаем остановиться на драгоценных сердцах привычной формы. Но пусть они будут исполнены из лучших цветных камней и бриллиантов. Выбрали пятерку самых крупных.