От чистого сердца

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Тем, кто устал от засилья розовых сердечек, ювелирные дизайнеры предлагают хорошую альтернативу: подвески и кулоны в виде анатомического сердца. С виду все куда менее романтично: полная асимметрия, желудочки и предсердия, веточки сосудов. Но именно такими сердцами природа наделила живых существ. Одной из первых натуралистичное сердце предложила британка Соланж Азагури-Партридж. Идея оказалась популярной, так что многие взялись за изучение человеческой анатомии и эксперименты с материалами. Для большего сходства Диана Джанелли делает крупные кулоны Naked Heart из анодированного специальным образом титана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подвески Heart of Hold и Bleeding Heart, золото, эмаль, Solange Azaguri-Partridge Кулон «Обнаженное сердце», титан, Dzhanelli Jewellery Брошь-игла «Обнаженное сердце», серебро с покрытием, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Анатомия», серебро, позолота, Jewlia (Poison Drop) Кольцо «Анатомия», серебро, фианиты, Jewlia (Poison Drop) Подвеска Generous Heart Silver, серебро, Bjorg Jewellery Подвеска Anatomical Heart, золото, Boutique Academia Колье-цепь с красным сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop) Кольцо с желтым сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop) Кулон Anatomical Heart and Flower, серебро, позолота, Amelia Ray Jewelry Следующая фотография 1 / 10 Подвески Heart of Hold и Bleeding Heart, золото, эмаль, Solange Azaguri-Partridge Кулон «Обнаженное сердце», титан, Dzhanelli Jewellery Брошь-игла «Обнаженное сердце», серебро с покрытием, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Анатомия», серебро, позолота, Jewlia (Poison Drop) Кольцо «Анатомия», серебро, фианиты, Jewlia (Poison Drop) Подвеска Generous Heart Silver, серебро, Bjorg Jewellery Подвеска Anatomical Heart, золото, Boutique Academia Колье-цепь с красным сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop) Кольцо с желтым сердцем, смола, Marcela Lopez (Poison Drop) Кулон Anatomical Heart and Flower, серебро, позолота, Amelia Ray Jewelry

Если же анатомические подробности кажутся излишними, предлагаем остановиться на драгоценных сердцах привычной формы. Но пусть они будут исполнены из лучших цветных камней и бриллиантов. Выбрали пятерку самых крупных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В кольце Mercury Classic сияет солнечное «сердце» из желтого бриллианта весом более 4 карат Parure Atelier представляет уникальный уральский изумруд огранки «сердце» 21.76 карат. Это тот редкий случай, когда в камне сошлись Эталонный цвет vivid green, минимальное облагораживание и необычная для изумруда такого размера прозрачность В кольце Cluev Toi et Moi встретились два одиночества: изумруд 3,88 и бриллиант 3,01 в форме «сердец» В классическом колье от Chamovskikh из белого золота сверкает сердце из бархатного танзанита весом 17,92 карата Следующая фотография 1 / 5 В кольце Mercury Classic сияет солнечное «сердце» из желтого бриллианта весом более 4 карат Parure Atelier представляет уникальный уральский изумруд огранки «сердце» 21.76 карат. Это тот редкий случай, когда в камне сошлись Эталонный цвет vivid green, минимальное облагораживание и необычная для изумруда такого размера прозрачность В кольце Cluev Toi et Moi встретились два одиночества: изумруд 3,88 и бриллиант 3,01 в форме «сердец» В классическом колье от Chamovskikh из белого золота сверкает сердце из бархатного танзанита весом 17,92 карата

Нина Спиридонова