Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:15

Суд арестовал жительницу Перми, обвиняемую в связи с украинскими спецслужбами

Следственным отделом УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Перми. Как сообщает пресс-служба управления, ей инкриминируется ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, бывшая сотрудница оборонного предприятия инициативно связалась через интернет с украинскими спецслужбами, которым передавала сведения о деятельности завода.

Уголовное дело в отношении женщины, как следует из информации на сайте Пермского краевого суда, было возбуждено 21 декабря прошлого года. На следующий день она была задержана, а 24 декабря Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения до 21 февраля текущего года. В апелляционной жалобе защитник фигурантки настаивал, что мера пресечения избрана необоснованно, и предлагал отправить обвиняемую под домашний арест. 10 января апелляция в удовлетворении жалобы отказала.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...