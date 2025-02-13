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В работе «Водоканала» в Сокольском районе выявлены массовые нарушения

Массовые нарушения природоохранного законодательства выявлены в работе МП «Водоканал» в Сокольском районе Нижегородской области. По данным межрегионального управления Росприроднадзора, это предприятие эксплуатирует очистные сооружения канализации.

Проверка показала, что «Водоканал» сбрасывает в Волгу сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций по целому ряду загрязняющих веществ. В реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, содержится недостоверная информация о местоположении источника сброса сточных вод предприятия. Учет объема сброса и качества сбрасываемых стоков ведется не по установленной форме.

Также на предприятии зафиксированы нарушения в области охраны атмосферного воздуха и при обращении с отходами производства.

Совокупный размер наложенных на предприятие штрафов составил 220 тыс. руб.

Ранее Росприроднадзор уже фиксировал нарушения на сокольском МП «Водоканал». В 2023 году было установлено, что водоканал сбрасывает сточные воды после очистных сооружений в Волгу не имея на это разрешительных документов и с превышением ПДК по загрязняющим веществам. В 2024 году надзорное ведомство сообщало о нарушениях при складировании отходов на предприятии.

Андрей Репин

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