Песков: даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

Дату традиционного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определили, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году глава государства обратился к палатам парламента 29 февраля.

«Нет, она (дата.— "Ъ") пока не определена. В конце февраля оно (послание.— "Ъ") не состоится. По мере того, как будет понимание, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Предыдущее послание Владимира Путина стало самым продолжительным в истории — 2 часа 6 минут. Президент уделил внимание военной операции на Украине, геополитической обстановке, социальной политике, технологическому развитию России, послаблениям для предпринимателей.

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