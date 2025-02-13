Количество зарядных станций в регионе выросло за год на 37,5%

В 2024 году инвестиции в развитие инфраструктуры для электромобилей в Пермском крае составили 127,3 млн руб. Из них 67,7 млн руб. были возвращены инвесторам в виде субсидий из федерального (50,8 млн руб.) и регионального (16,9 млн руб.) бюджетов. Об этом рассказала министр экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяна Чуксина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По ее словам, с привлечением государственных субсидий в 2023–2024 годах было установлено 63 «быстрые» зарядные станции для электромобилей. Всего количество зарядных станций в регионе выросло с 80 в 2023 году до 110 в 2024-м (рост 37, 5%).

Число зарегистрированных в Прикамье электромобилей и гибридных автомобилей увеличилось с 2,5 тыс. в 2023 году до 2,6 тыс. в 2024-м.