Генподрядчик заплатит 2 млн рублей за дефекты при застройке Кузнецовского затона

Фонд развития жилищного строительства Башкирии (ФРЖС) не смог взыскать с ООО «Передвижная механизированная колонна-54» (ПМК-54) 17,7 млн руб. за дефекты, обнаруженные жильцами нового дома в Кузнецовском затоне.

Как следует из решения, опубликованного на сайте арбитражного суда Башкирии, дом по адресу Просвещения, 9 был построен в 2020 году, ФРЖС выступал заказчиком строительства, а ПМК-54 — генподрядчиком. После ввода здания в эксплуатацию в адрес ФРЖС из-за многочисленных недостатков обратились собственники 54 квартир. Урегулировать спорные вопросы в досудебном порядке не удалось, а суды общей юрисдикции встали на сторону граждан, взыскав с ФРЖС более 17,7 млн руб. (в эту сумму вошли расходы на устранение недостатков, экспертизу, компенсация морального вреда, а также судебные издержки).

ФРЖС исполнил судебные акты в полном объеме. Посчитав, что убытки на указанную сумму возникли по вине генподрядчика, фонд обратился в суд.

ПМК-54 в отзыве на иск утверждала, что при приемке объекта у комиссии не было замечаний к результатам работ. Кроме того, полагал ответчик, истец не предпринял мер для того, чтобы уменьшить убытки. По мнению компании, сумма убытков ФРЖС, наступивших по вине ПМК-54, составляла всего 728,1 тыс. руб.

Суд посчитал доказанным наличие причинно-следственной связи между убытками истца и ненадлежащим исполнением договора генподряда ПМК-54, однако компенсацию морального вреда и расходы собственников на досудебное экспертное обследование из взыскиваемой суммы исключил. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости взыскать с ПМК-54 лишь 2 млн руб.

Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Башкирии» учреждена в 2014 году госкомитетом Башкирии по строительству, занимается строительством жилья (в основном — для льготников). По данным Rusprofile, в 2023 году выручка ФРЖС составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 37 млн руб.

ООО «Передвижная механизированная колонна-54» зарегистрировано в 2002 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство. Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Валерий Шкред. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка застройщика составила 708 млн руб., чистая прибыль — 8,2 млн руб.

Идэль Гумеров