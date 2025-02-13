Chevron сократит до 20% сотрудников

Американская нефтегазовая компания Chevron планирует сократить от 15% до 20% сотрудников к концу 2026 года. У компании около 40 тыс. сотрудников, то есть она сократит до 8 тыс. рабочих мест. Сокращения — часть планов Chevron по снижению издержек и упрощению структуры компании. Ее руководство надеется, что увольнение сотрудников поможет сэкономить $3 млрд в 2026 году.

В конце прошлого года Chevron сообщила, что в 2025-м впервые с 2021 года сократит капитальные расходы. Как и у других нефтегазовых компаний, доходы Chevron уменьшаются в последнее время в условиях падения спроса на энергоносители и соответствующего снижения цен на них. Кроме того, компания сообщала о росте расходов и задержках запуска ее проектов в Казахстане. Помимо этого затормозилась крупная сделка по покупке Chevron американского сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Он разрабатывает месторождение на шельфе Гайаны — это одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние годы. Этой сделке в судебном порядке противодействует Exxon, участвующая в проекте в Гайане.

Яна Рождественская