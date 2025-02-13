В Новороссийске из-за аварии без воды остались жители 19 домов

Жители 19 домов в Новороссийске остались без подачи холодной воды из-за аварии на НСВ Карамзина. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные работы по устранению утечки на запорной арматуре НСВ Карамзина, 23 будут проходить до 17:00 часов. До этого времени жителям, оставшимся без воды, для ее подвоза нужно будет сделать заявку в МУП «Водоканал».

Без подачи холодной воды остались дома по улицам: Карамзина (23,25,27,33,37,35,31); Дзержинского (126,128,130,132,134,136,138,140,142); Алексеева (21, 25) и Чехова (20).

Как уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал», водоснабжение планируется восстановить после окончания аварийных работ. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Алена Воробьева