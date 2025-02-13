Тюменские приставы закрыли незаконную сауну в подвале многоэтажки

В Тюмени судебные приставы закрыли незаконно работавшую сауну в подвале элитного многоэтажного дома, из-за работы которой в его стенах появились трещины и плесень в квартирах, сообщили в УФССП по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Тюменской области Фото: УФССП по Тюменской области

Сауна работала в многоэтажке много лет, и после начала проблем с состоянием дома суд по требованию прокуратуры признал сауну незаконной и постановил ее закрыть из-за нарушений СанПиНа и правил пожарной безопасности.

С судебными приставами владелец сауны не выходил на связь, а двери помещения всегда были закрыты, поэтому они записались по телефону из справочника на посещение в качестве клиентов. После того, как администратор впустил пристава в гражданской одежде, следом зашли приставы в форме. Они осмотрели помещение, опечатали его и выдали требование о закрытии и демонтаже сауны.

В настоящее время проводятся регулярные проверки исполнения решения суда.

Ирина Пичурина