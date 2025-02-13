Разогнавшийся на взлетной полосе самолет Новосибирск — Сочи вернулся на стоянку

Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск — Сочи после разгона на взлетно-посадочной полосе экстренно вернулся к месту стоянки. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 200 пассажиров самолета разместили в здании аэровокзала, в пункт назначения их доставят на резервном воздушном судне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Прерванный взлет произошел около 11:00 по местному времени. В прокуратуре отмечают, что при разбеге по взлетно-посадочной полосе командир самолета заподозрил техническую неисправность. Борт отстранили от эксплуатации.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства прерванного взлета воздушного судна и исполнение законодательства о безопасности полетов. Во время ожидания выполнения рейса сотрудники прокуратуры также контролируют соблюдение прав пассажиров.

Татьяна Ручкина