В Ростове спасен пенсионер при пожаре

В донской столице спасли 59-летнего пенсионера при пожаре в частном доме. ЧП произошло 11 февраля по ул. Павлова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Собственника жилья удалось спасти. Однако он надышался дымом и был госпитализирован.

В тушении были задействованы 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ведомство призвало жителей региона курить в месте, оборудованном пепельницей и не забывать убедиться в том, что сигарета потушена. Также важно установить пожарный извещатель.

Анна Анисова