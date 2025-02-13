Стартовал XVIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

В Сочи с 12 по 23 февраля проходит XVIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Фестиваль открылся спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Башмет отметил, что ежегодное проведение фестиваля в Сочи стало традицией, объединяющей людей через музыку и искусство. В этом году в программе как классические произведения, так и современные композиции. Фестиваль, по словам музыканта, — это не просто серия концертов и спектаклей, но и площадка для культурного диалога, обмена идеями и создания новых связей.

Среди участников фестиваля заявлены Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Альбина Шагимуратова и другие исполнители.

Заместитель главы Сочи Елена Канюк подчеркнула, что фестиваль давно стал неотъемлемой частью культурной жизни города и страны. В этом году особое внимание уделено музыкантам из стран БРИКС, а участие ряда зарубежных артистов в фестивале станет их дебютом в России.

Основными площадками фестиваля традиционно станут Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, зал «Чайка» в здании Морвокзала и культурный центр «Амфитеатр» на курорте «Красная Поляна».

Вячеслав Рыжков