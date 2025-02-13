Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стартовал XVIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

В Сочи с 12 по 23 февраля проходит XVIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Фестиваль открылся спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро, передает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Башмет отметил, что ежегодное проведение фестиваля в Сочи стало традицией, объединяющей людей через музыку и искусство. В этом году в программе как классические произведения, так и современные композиции. Фестиваль, по словам музыканта, — это не просто серия концертов и спектаклей, но и площадка для культурного диалога, обмена идеями и создания новых связей.

Среди участников фестиваля заявлены Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Альбина Шагимуратова и другие исполнители.

Заместитель главы Сочи Елена Канюк подчеркнула, что фестиваль давно стал неотъемлемой частью культурной жизни города и страны. В этом году особое внимание уделено музыкантам из стран БРИКС, а участие ряда зарубежных артистов в фестивале станет их дебютом в России.

Основными площадками фестиваля традиционно станут Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, зал «Чайка» в здании Морвокзала и культурный центр «Амфитеатр» на курорте «Красная Поляна».

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...