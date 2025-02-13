Два водителя погибли в столкновении трех автомобилей под Липецком

В результате столкновения трех автомобилей в Липецкой области погибли два человека. Авария произошла сегодня утром на участке трассы Орел — Тамбов в Липецком районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Последствия аварии

Фото: УМВД по Липецкой области

По предварительным данным, произошло столкновение «Газели» под управлением водителя 1975 года рождения и легковых автомобилей Audi A6 и Geely — ими управляли мужчины 2004-го и 1984-го года рождения соответственно.

В результате ДТП погибли автомобилисты, которые были за рулем «Газели» и Audi. Они скончались на месте происшествия.

Алина Морозова