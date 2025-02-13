Суд постановил изъять у собственницы 5 га сельхозземель в Дивеевском округе

В Нижегородской области по решению суда у собственницы изымут 5 га сельхозземель и продадут их на публичных торгах. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, участок находится в Дивеевском муниципальном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в 2021 году при проведении выездной проверки было установлено, что участок не используется в сельскохозяйственной деятельности. Вместо этого на части участка организованы карьер и свалка, вторая часть заросла деревьями, кустарниками и сорными растениями. В результате показателей плодородия земель в на участке сократился на 80% от норматива.

Собственнице земли выписывали административные штрафы и выдавали предписания о ликвидации карьера, свалки и очистке участка. В установленные законом сроки эти требования не исполнены, поэтому Россельхознадзор направил в региональное минимущества документы об изъятии земельного участка.

Министерство направило документы в суд, который поддержал иск.

Андрей Репин