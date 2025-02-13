Бастрыкин поручил доложить о падении ребенка в ярославском автобусе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой по факту падения ребенка в автобусе в Ярославле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

9 февраля водитель автобуса резко затормозил, в результате 9-летняя пассажирка упала и получила травмы. Впоследствии девочка была госпитализирована. Областное СУ СК уже начало процессуальную проверку, о результатах которой и доложит в Центральный аппарат.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова