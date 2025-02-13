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Реставрацию входной группы «Стелы» в Новороссийске завершат к 9 мая

Власти Новороссийска планируют завершить ремонтные работы на входной группе памятного знака «Стела», входящего в мемориальный ансамбль «Малая Земля», к 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация города проведет реставрацию всех 170 памятников военной истории, включая братские могилы и индивидуальные захоронения.

«К 9 мая завершим работы на входной группе к памятному знаку "Стела" и на территории музея оружия»,— отметил Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что реставрация мемориала «Малая Земля», символизирующего 225-дневную оборону Новороссийска в 1943 году, началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ составляет 483,7 млн руб. Завершить реставрацию планируют к декабрю 2026 года.

Анна Гречко

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