За год количество фитнес-клубов в Перми выросло на 5%

В 2024 году количество фитнес-клубов в Перми увеличилось на 5%, сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на сервис 2ГИС. В январе 2025 года в Перми вели работу 204 организации отрасли. Фитнес-индустрия в минувшем году продемонстрировала рекордный рост показателей. По данным аналитического агентства FitnessData, в России в номинальном выражении этот рынок вырос на 23%, объем выручки составил 262,8 млрд руб. За год в стране открылось более 430 объектов, общее количество которых превысило 14 тыс. Пермский край наряду с Москвой, Ленинградской областью и Татарстаном вошел в число регионов с ростом рынка выше среднероссийских значений, прирост составил более 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно исследованию FitnessData, средний чек в сфере фитнеса за 2024 год вырос примерно на 10%. В 2ГИС рассказали, что средняя стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб Перми составляет 2348 руб. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Как сообщают представители бизнеса в сфере фитнеса, услуги в спортцентрах в прошлом году подорожали на 15–30%. «Рынок фитнеса в России за 2024 год заработал больше 260 млрд руб. И связано это с повышением цен (11%), открытием новых объектов и ростом клиентской базы (9%). Нельзя сказать, что это связано только с тем, что стало заниматься больше людей, с популярностью здорового образа жизни. Наши затраты растут быстрее, чем наши доходы, и рост цен в этом году будет продолжаться. Расходы и фонд оплаты труда — это две наши основные статьи. Коммунальные платежи вырастут в этом году значительно, поэтому и стоимость основных услуг будет расти как минимум пропорционально»,— отмечает коммерческий директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев.

Эксперты сходятся во мнении, что при сохранении экономической ситуации в стране фитнес-индустрия в 2025 году начнет сокращать темпы роста, а цены продолжат расти. По прогнозам Национального фитнес-сообщества (НФС), в среднем по России услуги фитнеса подорожают на 15–20%.