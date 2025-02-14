«Юника» планирует в Перми девелоперский проект на средства банка «ДОМ.РФ»

Девелопер «Юника» планирует реализовать еще один девелоперский проект в Перми. Группа зарегистрировала в столице Пермского края новое юридическое лицо — ООО СЗ «Екатерининская». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», организация ведет деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Гендиректором и единственным учредителем общества указан Александр Сазонов — исполнительный директор «Юники».

Кроме того, в декабре 2024 года Александр Сазонов как учредитель СЗ «Екатерининская» стал залогодателем по договору с банком «ДОМ.РФ», и его доли в этой компании перешли под обременение. В «Юнике» пока не стали комментировать свои планы относительно нового проекта и его параметров.

Группа «Юника» в 2018 году приобрела у некогда крупного местного застройщика «Треста №14» площадку на ул. Толмачева, 3, с недостроенным жилым домом, а также территории на ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132. Компания не могла приступить к их освоению из-за судов по банкротству «Треста №14», когда конкурсный управляющий предприятия пытался оспорить сделки по купле-продаже этих активов. Сейчас на ул. Толмачева, 3, «Юника» планирует возвести 100-метровую жилую башню в 32 этажа.