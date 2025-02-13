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Коммерсантъ FM
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«Дочка» РЖД получила предупреждение от ФАС из-за отмены скидок для инвалидов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) (ФАС) выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании (ФПК; «дочка» ОАО РЖД) из-за отмены скидок для пассажиров с инвалидностью на поездах дальнего следования в Калининградскую область и обратно.

ФАС заявила, что ФПК нарушила антимонопольное законодательство, потому что аналогичная скидка на дальние поездки в другие регионы продолжает действовать. По мнению ведомства, отмена льготы может ущемить интересы пассажиров, в том числе жителей Калининградской области.

ФАС предупредила, что скидки на билеты для людей с инвалидностью необходимо вернуть. В противном случае в отношении ФПК возбудят антимонопольное дело.

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