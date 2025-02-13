ФАС потребовала исключить 4,2 млрд рублей из коммунальных тарифов в Приангарье

ФАС обязала исключить более 4,2 млрд руб. необоснованных затрат из коммунальных тарифов на 2025 года в Иркутской области. «986 млн руб. будут исключены при утверждении тарифов на 2026 год»,— говорится в сообщении управления. По данным антимонопольного органа, регулятор региона включил в тариф 5,28 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале прошлого года по требованию ФАС власти Иркутской области пересмотрели тарифы на электроэнергию для населения и бизнес на 2024 год. По оценкам ведомства, регион резко увеличил тарифы для бизнеса и не стал вводить лимиты льготного потребления для граждан. Объем перекрестного субсидирования (доплата местного бизнеса за снижение тарифов для населения) в результате должен был составить 8,03 млрд руб. на 2024 год при допустимом предельном показателе 5,73 млрд руб. При превышении величины власти региона должны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес (2,3 млрд руб.) за счет областного бюджета, однако этого сделано не было.

В сентябре того же года в ФАС сообщили, что служба по тарифам Приангарья должна была исключить 1,1 млрд руб. необоснованных затрат из тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО. Кроме того, на тот момент речь шла также о 43 млрд руб., обоснованность которых планировалось проверить.

Александра Стрелкова