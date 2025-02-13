В Новотроицке женщине компенсируют вред за упавшее на голову дерево

В прокуратуру Новотроицка обратилась местная жительница, получившая телесные повреждения из-за бездействия управляющей организации. Ей на голову упало дерево, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что женщина проходила между жилых домов и почувствовала сильный удар по затылку, от которого упала на землю. Оказалось, что на заявительницу упало дерево, которое находилось на придомовой территории и своевременно не было обслужено управляющей компанией.

Прокурор Новотроицка обратился в суд с заявлением о взыскании в интересах потерпевшей компенсации морального вреда.

«В рамках рассмотрения иска между управляющей организацией и пострадавшей заключено мировое соглашение о выплате 300 тыс. руб. В настоящий момент женщине перечислено 100 тыс. руб.»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев