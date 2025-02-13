Два человека погибли в шахте в Соликамске

Два сотрудника шахты «Уралкалия» в Соликамском районе Пермского края погибли во время плановых работ. По информации пресс-службы компании, в шахте произошло отслоение нароста соли.

«В калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола были смертельно травмированы два работника рудника. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая»,— написал губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram.

Соликамская городская прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. На место для координации работ оперативных служб и правоохранительных органов выехал врио городского прокурора Станислав Курбатов.

По факту гибели рабочих следователи следственного отдела по Соликамску СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК). Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.