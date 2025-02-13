Губернатор подписал указ о продлении мер поддержки пострадавшим от атак БПЛА

В Ярославской области на 2025 год продлены выплаты гражданам, пострадавшим от последствий применения беспилотников в связи с проведением СВО. Указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Ранее вышедшим указом губернатора помощь пострадавшим от атак предусматривалась только в 2024 году. Напомним, что меры господдержки были введены летом 2024 года. Размер выплаты варьируется от 50 до 300 тыс. руб. Минимальная выплата назначается за частичную утрату предметов первой необходимости таких как холодильник, плита, мебель. Максимальная выплата предусматривается за повреждение автомобиля.

Как сообщал глава региона, в прошлом году на территорию региона было предпринято семь атак с использованием 16 беспилотников. Информации о пострадавших и повреждении имущества не было.

Алла Чижова