«Яковлев» начал собирать первые самолеты Як-130М

Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, способные выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся в стадии сборки на авиазаводе в Иркутске, сообщила пресс-служба ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»). Новое воздушное судно в части конструкции будет идентично самолету Як-130.

«Идет изготовление трех опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полета будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолета»,— рассказали агентству ТАСС в пресс-службе ПАО «Яковлев» в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.

В компании отметили, что сейчас изготавливаются опытные образцы контейнеров бортового комплекса обороны для установки на Як-130М. После того как первые образцы самолетов будут готовы, определят срок выполнения первого полета.

Впервые прототип Як-130М был показан на выставке «Армия-2024». Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев говорил, что заказчиками модернизированного самолета могут стать страны Азии и Африки. По его оценке, производственные мощности «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации позволят удовлетворить спрос на машины как на внутреннем, так и на экспортном рынке.