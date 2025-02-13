В Алтайском крае шесть школ закрыты из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Алтайском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По итогам прошлой недели в регионе зарегистрировано 30,6 тыс. случаев, что на 14,2% больше показателя неделей ранее, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По состоянию на 12 февраля полностью закрыты шесть школ на территории Бийска, а также Калманского, Романовского, Третьяковского, Тюменцевского и Шипуновского районов. Частично закрыты 432 класса в 121-й школе.

Аналогичная ситуация складывается в Иркутской области. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 19,9 тыс. случаев заболевания, неделей ранее — 18,3 тыс.

Александра Стрелкова