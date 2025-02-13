После гибели в ДТП двух человек в Агаповском районе возбуждено уголовное дело

Следствием отдела полиции по Агаповскому району по факту ДТП, в котором погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла вечером 12 февраля. По предварительным данным, 64-летний водитель рейсового автобуса ГАЗ двигался по дороге «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». Выехав на встречную полосу в запрещенном месте, он столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой машины и его 32-летняя пассажирка погибли на месте, девочка 10 лет и двухлетний мальчик с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается. Назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз.

Виталина Ярховска