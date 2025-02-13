Турпоезд «Сочи» вошел в число наиболее популярных маршрутов дальнего следования

По итогам 2024 года туристический поезд «Сочи» оказался одним из наиболее популярных у россиян маршрутов дальнего следования. Также в список лучших вошли «Жемчужина Кавказа», «По Золотому кольцу», «В Карелию», Рускеальский и Уральский экспрессы, «К виноградникам у моря», передает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Туристическими поездами в минувшем году воспользовались почти 1,1 млн человек. Это на 17% больше, чем в 2023 году. В 2024 году 458 тыс. туристов путешествовали на поездах дальнего следования (+ 10%), 620 тыс. туристов – на пригородных поездах (+ 22%).

Всего в прошлом году действовал 91 туристический железнодорожный маршрут, поезда объединили 46 регионов и 68 городов РФ. Больше половины маршрутов – 59 – дальние круизные и событийные поезда, а также поезда «выходного дня»).

Замглавы РЖД Иван Колесников заявил, что в течение года количество маршрутов планируют увеличить до 100. В числе новых «Псковские каникулы», «Волжский вояж», «Вдоль Оки» и другие.

Вячеслав Рыжков