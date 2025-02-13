23-летняя жительница Ростова пострадала в ДТП с BMW
Вечером 12 февраля в центре донской столицы произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя жительница города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области
Предварительно установлено, что водитель Alfa Romeo 1988 года рождения допустил столкновение с автомобилем BMW около дома № 186/62 по ул. Красноармейская.
Пассажирка автомобиля Alfa Romeo была доставлена в медицинское учреждение с полученными травмами. Степень их тяжести не уточняется.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.