23-летняя жительница Ростова пострадала в ДТП с BMW

Вечером 12 февраля в центре донской столицы произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя жительница города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Предварительно установлено, что водитель Alfa Romeo 1988 года рождения допустил столкновение с автомобилем BMW около дома № 186/62 по ул. Красноармейская.

Пассажирка автомобиля Alfa Romeo была доставлена в медицинское учреждение с полученными травмами. Степень их тяжести не уточняется.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова