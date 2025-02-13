Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 13,5%

Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2024 году составил 1 трлн руб. Это на 13,5% в сопоставимых ценах больше уровня 2023 года, сообщает Челябинскстат.

Оборот торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями увеличился на 12% в сопоставимых ценах. Стоимость проданных непродовольственных товаров оказалась больше на 14,8%. Наибольший оборот без учета субъектов малого предпринимательства зафиксирован в Челябинске (328,2 млрд руб.), Магнитогорске (94,5 млрд руб.), Миассе (30 млрд руб.), Златоусте (21,5 млрд руб.) и Копейске (21,4 млрд руб.). Также в объеме более 5 млрд руб. оборот в прошлом году сложился в Сосновском (13,2 млрд руб.), Саткинском (9,6 млрд руб.), Ашинском (7,4 млрд руб.), Красноармейском и Еманжелинском (по 5,7 млрд руб.) муниципальных районах. В Коркинском муниципальном округе показатель составил 7,7 млрд руб.

Виталина Ярховска