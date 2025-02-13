Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 13,5%

Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2024 году составил 1 трлн руб. Это на 13,5% в сопоставимых ценах больше уровня 2023 года, сообщает Челябинскстат.

Оборот торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями увеличился на 12% в сопоставимых ценах. Стоимость проданных непродовольственных товаров оказалась больше на 14,8%. Наибольший оборот без учета субъектов малого предпринимательства зафиксирован в Челябинске (328,2 млрд руб.), Магнитогорске (94,5 млрд руб.), Миассе (30 млрд руб.), Златоусте (21,5 млрд руб.) и Копейске (21,4 млрд руб.). Также в объеме более 5 млрд руб. оборот в прошлом году сложился в Сосновском (13,2 млрд руб.), Саткинском (9,6 млрд руб.), Ашинском (7,4 млрд руб.), Красноармейском и Еманжелинском (по 5,7 млрд руб.) муниципальных районах. В Коркинском муниципальном округе показатель составил 7,7 млрд руб.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...