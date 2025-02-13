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Нижегородца осудят за поджоги квартиры и бани бывшей любовницы

В Нижегородской области завершено расследование уголовных дел об умышленном повреждении чужого имущества по ст. 167 УК РФ, связанного с поджогами имущества 52-летней нижегородки и ее родственников. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в феврале 2024 года неизвестные подожгли входную дверь квартиры потерпевшей в доме на улице Максима Горького в центре Нижнего Новгорода. В конце марта 2024 года загорелась баня, принадлежавшая матери и брату пострадавшей.

Полиция установила, что поджоги организовал 65-летний петербуржец, бывший любовник потерпевшей. Таким образом он решил отомстить ей за расставание. Для этого фигурант попросил своего знакомого земляка за 100 тыс. руб. найти исполнителя преступления. Тот выследил жертву и поджог дверь в ее квартиру, полагает следствие.

Вскоре ревнивец решил еще раз отомстить бывшей возлюбленной. Он нашел 37-летнего жителя Владимирской области, который согласился на поджог за 100 тыс. руб. Владимирец, в свою очередь, нанял 35-летнего нижегородца за 25 тыс. руб. Подельники перелезли через забор в деревне Вачского муниципального округа и подпалили баню, а затем скрылись.

Уголовные дела переданы в Вачский межрайонный суд. Подельникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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