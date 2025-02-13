Донской предприниматель «продлил» срок годности домашней курице
В Ростовской области выявлен факт продления сроков годности домашней охлажденной курицы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мониторинговая группа ведомства обнаружила, что уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя через транзакцию «производство/переработка» в системе «Меркурий» увеличило срок годности продукции с 20 января по 16 июля 2025 года.
Уточняется, что это может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности становится невозможным.
Бизнесмену объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Оформленные на продукцию транзакции были аннулированы.