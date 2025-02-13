41% жителей Ижевска отрицательно относятся к татуировкам

5 из 100 соискателей признались, что сталкивались с отказами в трудоустройстве из-за наличия татуировок на теле. Согласно опросу Super Job, 27% жителей Ижевска положительно относятся к татуировкам на теле, а 41% — отрицательно. Каждый третий респондент — затруднился ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Только 9% опрошенных высказались о желании сделать татуировку. Причем среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель выше – 49%. Мужчины чаще женщин высказывали негативное отношение к рисункам на теле. Чем старше опрошенные, тем меньше симпатии они испытывают к тату и реже рассматривают возможность сделать их.