В Удмуртии студента оштрафовали на 30 тыс. рублей за сообщения о минировании

Штраф 30 тыс. руб. назначил Сарапульский райсуд первокурснику за отправку трех сообщений о минировании колледжа. Как сообщает объединенная пресс-служба судов по Удмуртии, он осужден по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Студенту не хотелось идти на занятия в колледж. Осенью 2024 года первокурсник отправил сообщения с требованиями эвакуировать людей и «оставить в черной сумке в лесу 400 тыс…». Также угрожал, что в случае невыполнения его требований: «…колледж взлетит в небо, …будут смерти, …спрятано 5 кг взрывчатки». Сотрудники полиции с собакой проверили все учебное заведение и установили, что сообщения были ложными.