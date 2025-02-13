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Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор по делу о взрыве в жилом доме

Новосибирский областной суд назначил на 28 февраля рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу о взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли 15 человек. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более людей) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества в крупном размере) и назначил им по 10 лет колонии общего режима. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшим свыше 12,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Защитники, настаивавшие на невиновности своих клиентов, обжаловали приговор.

ЧП произошло 9 февраля 2023 года в 7:30 утра. В газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, травмы различной тяжести получили 11 жильцов.

Обвиняемыми по делу проходили Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного фигурантами шланга.

Илья Николаев

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