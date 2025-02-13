В Миассе сильный ветер повредил линии уличного освещения

На территории Миасса 13 февраля произошло отключение линий уличного освещения. Причиной стали сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба городской администрации.

О проблеме мэрия Миасса уведомила в 8 часов утра. Уже ведутся аварийно-восстановительные работы «во всех частях города». «В течение дня освещение на аварийных участках будет восстановлено»,— отмечают в пресс-службе администрации Миасса.

По данным Gismeteo, в Миассе ночью и утром 13 февраля порывы ветра достигали 14 м/с. Температура воздуха понизилась до -8°С.