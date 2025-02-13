В Крыму появились новые туристические локации с оливковыми садами

Крупные курортные отели Крыма открыли новые туристические объекты — оливковые сады. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КФУ Фото: пресс-служба КФУ

По словам Сергея Ганзия, оливки местного производства представляют собой уникальный продукт, выращиваемый исключительно в Крыму. Он подчеркнул, что плоды являются важным элементом локальной кухни региона. В крупных крымских отелях практикуется выращивание, консервирование и подача оливок и маслин гостям.

Господин Ганзий также добавил, что полуостров предлагает уникальные для России туристические направления, включая лавандовые поля, устричные и улиточные фермы. Кроме того, для гостей региона представлены сыроварни с особыми технологиями производства из местного молока.

За последнее десятилетие количество экскурсий на аграрные объекты Крыма увеличилось в десять раз. При этом доля агротуризма в общероссийском турпотоке составляет 1,5%.

В республике функционирует свыше 1,1 тыс. объектов размещения различной направленности. По информации главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, раннее бронирование летних туров в Крым показало двукратный рост по сравнению с прошлым годом.

Анна Гречко