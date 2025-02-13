В Оренбуржье подрядчик оштрафован за срыв сроков реставрации музея Аксакова

В Оренбургской области подрядчик нарушил сроки ремонта и реставрации объекта культурного наследия, музея-заповедника писателя Сергея Аксакова. Это обнаружила во время проверки Бугурусланская межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что в июне 2023 года учреждение заключило с предпринимателем договор на ремонтно-реставрационные работы на объекте. Подрядчик обновил ОКН с задержкой в полгода.

В связи с этим отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту на выполнение работ). Суд оштрафовал подрядчика на сумму более 3,4 млн руб.

Георгий Портнов