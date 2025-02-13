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Завод металлоконструкций за 500 млн рублей построят в Новосибирске

Резидент промышленно-логистического парка Новосибирской области — ООО «Завод металлоконструкций Аполло» планирует построить производственный комплекс площадью более 8 тыс. кв. м. Запуск производства состоится в 2026 году. Инвестиции оцениваются в 500 млн руб. Объем производства завода после выхода на полную проектную мощность в 2028 году составит порядка 12 тыс. тонн продукции в год.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщает «Корпорации развития Новосибирской области», завод станет четвертым в портфеле инвестора. Два действующих производства компании расположены в Самаре и Московской области, третий строится в Екатеринбурге.

«Строительство завода в Новосибирской области позволит на четверть увеличить наши текущие показатели по общему объему производства компании — до 48 тыс. тонн продукции в год. А также расширить географию поставок и значительно сократить сроки доставки продукции нашим клиентам в восточной части страны и Средней Азии»,— прокомментировал генеральный директор ООО «Завод металлоконструкций Аполло» Андрей Ращупкин.

Для строительства завода выделен земельный участок площадью 2,7 гектара вблизи ЗКПД «Арматон» и «Сибалюкс». Отмечается, что к участку подведена необходимая инфраструктура, обеспечено теплоснабжение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод металлоконструкций «Аполло» зарегистрировано в Самаре в 2012 году. Компания занимается изготовлением строительных металлоконструкций. Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятием владеют Радик Сахапов (51%), Рамиль Саитов (24,5%), Владислав Лукьянец (24,5%). Выручка предприятия в 2023 году составила 2,2 млрд руб., прибыль 210 млн руб.

Лолита Белова

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