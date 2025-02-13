Дом купцов Яушевых в Троицке может стать памятником культуры

В Троицке один из домов известных в XIX веке торговцев и промышленников Яушевых на улице Октябрьская, 98 рекомендован для включения в государственный реестр памятников культуры. Специалисты готовят доработанную экспертизу, сообщает пресс-служба госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Семья Яушевых в XIX веке занималась торговлей, предпринимательством и меценатством в различных регионах Российской империи, включая Урал и Сибирь. Они владели множеством магазинов, фабрик и заводов, а также крупными земельными угодьями. Также купцы активно участвовали в общественной жизни, поддерживали образование и культуру, делали значительные пожертвования на строительство школ, больниц и мечетей. Дом на улице Октябрьская, 98, построенный в 1880 году, представляет собой полукаменное двухэтажное здание. Первый этаж выполнен из кирпича и выделен французским рустом (обработка фасада глубокими горизонтальными врезами без вертикальных швов, — прим. ред.), а второй обшит досками и украшен деревянными наличниками с накладным резным декором. В этом доме в 1912 году останавливался знаменитый татарский поэт Габдулла Тукай, когда лечился от туберкулеза. В настоящее время в здании находится Троицкая автомобильная школа ДОСААФ.

Виталина Ярховска