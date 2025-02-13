В Новотитаровской поймали подростка в маске, преследовавшего детей

Полиция Кубани раскрыла личность человека в маске, вызвавшего панику среди жителей станицы Новотитаровской. Им оказался 16-летний местный школьник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как в соцсетях появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых молодой человек в маске преследует школьников. Местные жители предположили, что в станице появился маньяк.

На допросе подросток пояснил, что имитировал поведение персонажа из компьютерной игры. Правоохранители установили, что у него не было ни ножа, ни других предметов, похожих на оружие.

По словам мальчика, он решил напугать детей, заметив, что те его снимают. При этом причинять вред он не собирался.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями, предупредив о недопустимости повторения подобных действий.

Анна Гречко