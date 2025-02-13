Пермяк, избивший артиста оперного театра, не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор пермяку, избившему артиста театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Преступление произошло 5 июля 2024 года в кафе «Вкусно — и точка» на ул. Ленина в Перми. 29-летний пермяк, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с двумя посетителями, нанес им по несколько ударов, а также выкинул за ограждение веранды кафе велосипед. Одним из потерпевших стал артист Пермского театра оперы и балета Евгений Громов, получивший в ходе драки сотрясение головного мозга и травму глаза.

В ноябре 2024 года Ленинский районный суд Перми признал пермяка виновным в хулиганстве и назначил ему 400 часов обязательных работ. Кроме того, виновного обязали выплатить 150 тыс. руб. компенсации морального вреда.