«Право на участок может быть прекращено только на основании судебного решения»

С 1 марта вступит в силу закон, который определяет трехлетний срок для освоения земли, располагающейся в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. За несоблюдение требований будут накладывать штраф и даже изымать участки. Закон направлен на решение проблемы заброшенных земельных участков в СНТ. Понятие «освоения земельного участка» будет включать уничтожение сорняков, уборку отходов, а также работы по осушению или увлажнению земли. Законопроект комментирует руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Иван Брикульский

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«На мой взгляд, институт изъятия собственности в пользу государства очень сомнителен. Статья 35 (часть 3) Конституции допускает лишение собственности, только при соблюдении трех требований: предварительное возмещение, судебный порядок и госнужды. Госнужды — это единственная допустимая цель лишения собственности. Если со штрафной санкцией еще можно согласиться, то с полным лишением земельного участка — трудно. Неужели "нужда" государства настолько велика, что может поглотить конституционное право? Напомню, что статья 2 Конституции у нас закрепляет приоритет прав и свобод, а не государственного интереса.

Несмотря на крайнюю спорность изменений вносимых в Земельный кодекс федеральным законом, необходимо понимать, что принятые изменения обратной силы не имеют и изъятие неосвоенных земельных участков у собственников, которые приобрели участки до 1 марта 2025 года, может производиться не раньше чем через три года. Срок исчисляется с момента вступления закона в силу, то есть с 1 марта 2025 года. Для собственников, которые приобрели права на участки после 1 марта, данный срок следует исчислять с момента перехода к ним права. По сути, владельцам участков предоставляется три года для того, чтобы привести их в надлежащее состояние. После чего, если данные действия не выполнены, у Росреестра возникает право выдать соответствующее предписание собственнику, в котором будет установлен дополнительный срок для его выполнения. И только в случае игнорирования предписания и последовавшего за ним решения о привлечении нарушителя к административной ответственности, уполномоченный орган власти сможет обратиться в суд с требованием об изъятии неосвоенного участка.

При этом право на участок может быть прекращено только на основании вступившего в законную силу судебного решения. В течение рассмотрения спора судом собственник также вправе привести участок в соответствие, что вполне может послужить основанием для отказа в иске.

Важно отметить, что новелла распространяется на участки в составе земель поселений и, прежде всего, касается земельных участков предназначенных для ведения садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства. Для участков, предназначенных для строительства, срок неиспользования составляет пять лет, он исчисляется спустя три года с момента принятия закона, то есть фактически такой срок составит восемь лет. Естественно свои коррективы в толкование и применение нормы внесет практика, которую мы увидим в будущем. Важное значение будут играть подзаконные акты правительства и инструкции Росреестра».